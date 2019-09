’Emmy Award voor Leaving Neverland: complete waanzin’

„Een film die compleet fictief is wordt geëerd in de categorie non-fictie, dat is gewoon complete waanzin. Er is geen enkel bewijs wat dit eenzijdig vertelde verhaal ondersteunt en bovendien is de docu in het geheim gemaakt. Geen enkel ander persoon naast de twee hoofdrolspelers is geraadpleegd of geïnterviewd”, aldus de Jackson-woordvoerder.

Regisseur Reed had een heel andere kijk op de zaak en bedankte Wade Robson en James Safechuck bij het in ontvangst nemen van de prijs. „Deze documentaire zou niet gemaakt kunnen zijn zonder de ongelooflijke moed en vastberadenheid van Wade, James en hun families. Dit is een van de eerste keren dat we seksueel misbruik van kinderen hebben kunnen belichten en dat was geen makkelijk verhaal om te vertellen. Ik wil hen dan ook vanuit het diepst van mijn hart bedanken.”

Robson en Safechuck zeggen in de omstreden documentaire beide seksueel misbruikt te zijn door Jackson toen ze minderjarig waren.

