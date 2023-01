Premium Het beste van De Telegraaf

Inktzwarte periode afgesloten met bestseller: Wat ik eerder had willen weten Marian Mudder: ’Ik heb lang een dood hart gehad’

Door Daphne van Rossum

Marian Mudder belandde in een crisis na het grote verlies van haar beste vriendin. Ⓒ Mark Uyl

Ze is zo’n vrouw die op het eerste gezicht alles mee heeft. Met haar prachtige rode lokken, bruine ogen, amberkleurige huid en aanstekelijke lach is Marian Mudder (64) nog steeds een ravissante verschijning. Toch heeft ze ook periodes van diepe depressie gekend, maar inmiddels is Mudder bestseller-auteur van het boek Wat ik eerder had willen weten, coach en therapeut en heeft ze de inktzwarte periode definitief achter zich gelaten.