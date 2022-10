Matthew Perry gaf miljoenen uit in strijd tegen verslavingen

De inmiddels 53-jarige Perry, vooral bekend van zijn rol als Chandler Bing in Friends, zegt ook dat hij inmiddels achttien maanden clean is. Dat betekent dat hij net was afgekickt toen de Friends-reünie, die in mei 2021 op tv verscheen, werd opgenomen.

Perry deelt zijn complete verhaal over zijn verslavingen in zijn aankomende boek Friends, Lovers and The Big Terrible Thing, dat komende week verschijnt. Eerder onthulde hij al dat hij op het dieptepunt zo’n 55 Vicodins, een sterke pijnstiller, per dag slikte. „En dat bovenop andere medicijnen en flink wat wodka”, aldus de acteur.