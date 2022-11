Pierre Kartner alias Vader Abraham (87) overleden

Als zanger scoorde Kartner zijn grootste hits met Het kleine café aan de haven (1975) en Het smurfenlied (1977). Het kleine café werd meer dan 200 keer gecoverd door andere artiesten, met Het smurfenlied stond hij wereldwijd bovenaan in allerlei hitparades.

(Tekst gaat verder onder de video.)

Kartner had ook veel succes als componist en producer. Zo was hij onder meer verantwoordelijk voor klassiekers als Manuela van Jacques Herb en Hij was maar een clown door Ben Cramer. Voor Corrie en de Rekels schreef hij in de jaren 60 Huilen is voor jou te laat.

In 2009 schreef hij het lied Ik ben verliefd (Sha-la-lie), waarmee zangeres Sieneke Nederland een jaar later vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival.

(Tekst gaat verder onder de video.)

Prijzen

De artiest is bekroond met meerdere onderscheidingen. Zo ontving Kartner in 1973 de Edith Piaf-prijs en in 1987 de Gouden Harp. In 2014 kreeg hij de Buma NL Lifetime Achievement Award, een prijs die wordt toegekend door vakgenoten. In 2000 werd Kartner geridderd in de orde van de Nederlandse Leeuw.

Kartner is vrijdagochtend in stilte begraven.