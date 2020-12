Jort Kelder presenteert nieuw seizoen Dragons’ Den

Kelder is geen onbekende van het programma: hij presenteerde Dragons’ Den in 2007 en 2008 ook al. In het NPO-programma krijgen ambitieuze ondernemers de mogelijkheid hun droom waar te maken door aan een jury hun plannen uiteen te zetten.

In het nieuwe seizoen zitten ondernemers Pieter Schoen, Nikkie Plessen, Shawn Harris, Won Yip en Michel Perridon klaar om de ondernemersplannen aan te horen. Die kunnen vervolgens besluiten of ze wel of niet willen investeren in een van de plannen.

Dragons’ Den is in het nieuwe jaar weer te zien op televisie.