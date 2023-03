Dennis Schouten stopt na Roddelpraat met werken in mediawereld

Dennis vertelt dat hij geen ambities heeft om in de mediawereld te blijven werken. „Sterker nog: als Roddelpraat met Jan op een gegeven moment klaar is, ga ik ook niet meer wat anders doen. Dan is het op beeld gewoon klaar”, vertelt hij. „Aan de ene kant is dat jammer, want ik vind het vak en programma’s maken op zich heel leuk.”

Hij heeft naar eigen zeggen met name moeite met de wereld eromheen. „De mensen die een bepaalde macht hebben, die allemaal wat willen zeggen en vinden en dat Amsterdamse sfeertje eromheen van wat allemaal wel of niet meer kan: ik heb daar geen trek in.”

Dennis acht de kans klein dat hij nog gebeld wordt door de omroepen, omdat hij als een van de weinige sterren een tegengeluid durft te geven. „Ik heb nog contacten bij de NPO, RTL en Talpa, maar daar horen programmamakers van hun baasjes dat ik ooit iemand bij de omroep heb beledigd, en dus kom ik er niet meer in. Zo werkt dat blijkbaar. Ze hebben liever mensen zonder uitstraling en zonder kritische mening.”