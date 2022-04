Jan Rot is niet meer: ’Niet onverwacht, toch een klap’

Minister-president Mark Rutte stond aan het begin van zijn wekelijkse persconferentie stil bij het overlijden van Rot. Hij prees hem als een „enorm veelzijdig musicus”. Rutte kende Rot vooral van zijn bewerkingen van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach en van de liederencycli Das Lied von der Erde en Kindertotenlieder van Gustav Mahler. Maar hij beheerste volgens de premier „vele muzikale stromingen en stijlen”.

„Onze gedachten zijn uiteraard bij vrienden, familie, nabestaanden. We hebben natuurlijk al heel lang gezien dat hij ernstig ziek was, maar het is toch heel triest nieuws”, aldus Rutte.

Positief

Muziekjournalist Leo Blokhuis twittert: „Ach, wat verdrietig. Niet onverwacht, toch komt het als een klap.” Op hetzelfde platform schrijft programmamaker en auteur Cornald Maas dat het verlies van Rot een groot gemis is. „Hij is niet meer onder ons. Zijn prachtige werk gelukkig nog wel. Tot op het laatst bleef hij positief, en was hij dankbaar voor wat hem op de valreep nog ten deel viel. Daarmee inspireerde hij ook mij (in gesprekken die ik met hem voor Volle Zalen voerde).”

Schrijver, dichter en muzikant Nico Dijkshoorn: „Jan Rot overleden. Zo tragisch. Deed alles altijd zo bevlogen en vol overgave.” Comédienne Claudia de Breij deelt een deel van de songtekst van het lied We’ll Meet Again dat Rot, samen met talloze andere nummers, in het Nederlands vertaalde. „Dag Jan. Dank voor al het moois. Zoals jouw We’ll Meet Again. Had hem zo graag nog voor je gezongen.”

’Klankrijm’

Op NPO Radio 1 vertelt radiopresentator en taalfanaat Frits Spits dat Rot „als geen ander de Nederlandse taal zo kon gebruiken dat het altijd mooi paste in de liedjes die hij schreef”.

„Hij beheerste het klankrijm, de liedjes klopten altijd, er stond nooit een lettergreep te veel en bovendien kon hij heel gevoelige teksten schrijven – ook op zijn laatste album dat net is verschenen.” Spits benadrukt dat Rot een „buitengewoon lieve, aardige man was, met altijd een goed humeur”.