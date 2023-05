Mia en Dion razend enthousiast na tweede repetitie Eurovisie Songfestival: ’Onwerkelijk’

„Mia en ik hadden het er net over hoe te gek dit is op een schaal van één tot tien. Het is echt onwerkelijk”, vertelde Cooper na afloop van het optreden in een live TikTok-video van het Eurovisie Songfestival. Ook Mia was door het dolle heen. „Ik kan dit voor de rest van mijn leven doen. Wat mij betreft doen we voor elk land mee de komende jaren”, zei ze.

De tweede repetitie zorgde bij de organisatie van het Eurovisie Songfestival zelfs voor kippenvel. In de TikTok-livestream sprak de organisatie over „de kracht en intensiteit” van de eerste repetitie van Mia en Dion op maandag. Dinsdag was het „een compleet andere ervaring op het grote scherm. Kippenvel, goed gedaan Nederland.”

Sinds vorige week zingen Mia en Dion hun lied Burning daylight een halve octaaf hoger. Dat past beter bij de stemmen van het Nederlandse Songfestivalduo. De twee strijden in Liverpool op dinsdag 9 mei tegen veertien andere landen om een van de tien finaletickets. De grote finale is op zaterdag 13 mei.