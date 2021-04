Acteur Zach Avery beschuldigd van grootschalige oplichterij

Amerikaanse media spreken van een 'Ponzi scheme' waarbij investeerders denken hun geld tegen een hoog rendement te beleggen, maar de oplichters gebruiken hun geld enkel om de schijn op te houden en eerdere beleggers rustig te houden door hun geld van latere beleggers uit te keren.

Avery heeft volgens de FBI een onderneming die 1inMM Capital LCC heet. Die spiegelde beleggers voor het eigendom van distributierechten van bijvoorbeeld tv-series of films te verwerven. Daarmee zouden dan goede zaken worden gedaan samen met Netflix en HBO. Maar volgens de FBI en de Amerikaanse toezichthouder op het gebied van effectenbeurzen, de SEC, heeft 1inMM Capital helemaal geen enkele relatie met die mediaconcerns gehad.

Vluchtgevaarlijk

Aanklagers hebben aangevoerd dat Avery mogelijk geld heeft verstopt en vluchtgevaarlijk zou zijn. Hij riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. Maar de rechter stelde de borg op 1 miljoen dollar. Het kaartenhuis 1inMM Capital is eind 2019 ingestort en de latere investeerders kunnen waarschijnlijk fluiten naar in totaal 227 miljoen dollar (ruim 190 miljoen euro). De acteur probeerde de ineenstorting onder meer te verhullen met e-mails waarmee onterecht de indruk werd gewekt dat hij in contact was met zijn grote zakenpartners om betalingsproblemen op te lossen.

Avery begon volgens de FBI in 2013 met de fraude. Hij stuurde beleggers jaarrapporten waarin juichend stond dat 1inMM Capital reeds de rechten van bijna vijftig films had verworven. Doel was volgens de rapporten dat het bedrijf de rechten kocht van Engelstalige films voor verspreiding op de Latijns-Amerikaanse markt in partnerschap met Netflix en HBO en later ook in andere landen.