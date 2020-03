Reese Witherspoon als jonge actrice ’lastig gevallen’

Op de vraag of het gevaarlijk is voor een kind om te werken in een wereld waarin voornamelijk volwassenen verkeren, antwoordde Reese: „Er zijn vervelende dingen met mij gebeurd. Ik ben ’lastig gevallen’, om het maar zo te zeggen.”

„Onlangs vroeg een journalist mij waarom ik hier niet eerder over gesproken heb. Dat vond ik nogal wat. Terwijl ik er open over probeerde te zijn, kreeg ik eigenlijk het verwijt dat ik dat veel eerder had moeten doen. Iedereen vertelt zijn of haar verhaal op een door hen gewenst moment. Wanneer je er klaar voor bent en eerder niet. Wat ik nog het ergste vond, is dat die journaliste mij later in haar artikel egoïstisch noemde omdat ik er nu pas mee kwam”, aldus Reese.