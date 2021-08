Johan Derksen deelt tragische overlijden vader Wilfred Genee

„Wilfred heeft met heel trieste familieomstandigheden te maken, dus het is nu niet zo gepast”, vertelt Derksen aan het begin van de uitzending. „Zijn moeder is van de trap gevallen en raakte bewusteloos. Zijn vader dacht dat ze was overleden en die heeft toen een hartinfarct gekregen. Hij is intussen overleden. Dus, ik vind dat Wilfred even must rust moet worden gelaten.”

Eerder op de middag bevestigde een woordvoerder van woordvoerder van Talpa Network het overlijden aan Shownieuws. „De vader van Wilfred Genee is dit weekend overleden tot groot verdriet van de familie. „De nabestaanden vragen nadrukkelijk om privacy in deze moeilijke periode.”

Genee was de afgelopen weken dagelijks te zien als presentator van het SBS6-programma De Oranjezomer. Collega Hélène Hendriks neemt in verband met Genees vakantie sinds zaterdag de honneurs waar.