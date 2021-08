Vader Wilfred Genee overleden

Sterren

TikTok-ster (19) overleden na schietpartij in bioscoop

TikTok-ster Anthony Barajas is zaterdag overleden na een schietpartij eerder in de week in een filmtheater in de Amerikaanse stad Corona in Californië. Dat bevestigen de lokale autoriteiten aan Amerikaanse media. De TikTok-ster, met bijna 1 miljoen volgers, is op 19-jarige leeftijd overleden aan zij...