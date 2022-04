Scheiding voor Billy Ray Cyrus na dertig jaar huwelijk

Volgens documenten die TMZ in handen heeft gekregen, heeft Tish vorige week om een scheiding gevraagd. Volgens haar leeft ze al twee jaar niet meer samen met Billy Ray en zijn er 'onoverkoombare verschillen' tussen de twee.

In 2010 vroeg Billy Ray een scheiding van Tish aan, om die vervolgens weer in te trekken. In 2013 was het Tish' beurt, maar uiteindelijk zag zij ook af van een scheiding.

Mileys ouders trouwden in 1993 in hun woonkamer in Franklin, Tennessee. Dat was op dezelfde plek waar de zangeres haar ja-woord gaf aan Liam Hemsworth in 2018, van wie Miley in 2020 weer scheidde.