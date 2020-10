Koning Harald blijft voorlopig met ziekteverlof

Kroonprins Haakon blijft daarom voorlopig nog regent. In die hoedanigheid neemt hij alle officiële taken van zijn vader over. Zo zit hij maandag weer de Staatsraad voor.

Haakon opende vrijdag ook al het parlement. Het was voor het eerst sinds 1990 dat niet de koning maar de kroonprins het parlement opende. Destijds nam toenmalig kroonprins Harald de honneurs waar voor zijn zieke vader koning Olav V.

De 83-jarige Harald werd op 25 september opgenomen in het Rijksziekenhuis in Oslo. De koning is niet besmet met het coronavirus.