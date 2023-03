Franse auteur Houellebecq haalt bakzeil in zaak om seksfilm

De auteur stapte eerder al naar een Franse rechter, maar die oordeelde dat de film KIRAC 27 zijn privacy niet schond. Houellebecq moest een kleine schadevergoeding betalen aan de Nederlandse filmmaker Stefan Ruitenbeek.

Michel Houellebecq (67) wilde de film, die door sommige media als ’porno’ wordt bestempeld, laten verbieden nadat hij de trailer ervan had gezien. Die toont de schrijver onder meer als hij zonder shirt in bed een jonge vrouw kust. Op basis van die trailer noemde Houellebecq de film ’lasterlijk’ en ’een explosie van geweld’. Bij de bewuste beelden vertelt Ruitenbeek onder meer dat Houellebecq hem had geschreven dat zijn huwelijksreis naar Marokko was geannuleerd uit vrees voor een ontvoering door moslimextremisten, terwijl zijn vrouw Qianyum Lysis Li een maand bezig was geweest „om vanuit Parijs de prostituees alvast te regelen.”

Depressief en beschonken

In de Amsterdamse zaak stelde de schrijver vervolgens dat het contract dat KIRAC met hem sloot niet voldeed. Zo was hij ten tijde van de ondertekening depressief en bovendien was het volgens hem midden in de nacht toen het contract, in beschonken toestand, werd getekend. Maar het is volgens de rechter ’niet te begrijpen waarom Houellebecq wel heeft meegedaan aan de opnames als hij de overeenkomst echt problematisch vond.’ Tussen de contractsluiting en het begin van de opnames van de film zat volgens de rechter bovendien ’genoeg tijd om terug te komen op de inhoud van de overeenkomst en, als dat niet tot een oplossing zou leiden, te beslissen zijn medewerking te weigeren.’

Houellebecqs advocaat Jacqueline Schaap noemt het vonnis zeer teleurstellend. De rechter had wat haar betreft ‘de onredelijke contractbepaling’ zwaarder moeten meewegen.

Feit of fictie

Via advocaat Christiaan Alberdingk Thijm laat KIRAC weten dat het de bedoeling is „om een kunstfilm te maken, waarin het niet altijd duidelijk is wat feit is en fictie. Het zou bijvoorbeeld voor de kijker onduidelijk zijn of het echt Houellebecq is die seks heeft.” Filmmaker Ruitenbeek zegt ’opgelucht’ te zijn over de uitspraak. „Het is altijd mijn bedoeling geweest een integer portret te maken. Hopelijk kan Michel zich vinden in het resultaat.” KIRAC liet eerder weten dat de publicatie van de hele film, die oorspronkelijk gepland stond voor 11 maart, als gevolg van de rechtszaken is uitgesteld.

Houellebecq publiceerde in Nederland onder andere de romans Onderworpen en Elementaire Deeltjes en eerder deze maand verscheen de Nederlandse vertaling van zijn meest recente roman Anéantir onder de titel Vernietigen, die lovend werd besproken.