Komt er nog een tiende van jarige Tarantino?

Uma Thurman als The Bride, die in Kill Bill uit is op wraak. Haar echte naam blijkt Beatrix. Ⓒ Foto’s archief

Zesenvijftig kaarsjes mag Quentin Tarantino vrijdag uitblazen. Maar of hij daaraan toekomt? Luiers verschonen zich immers niet vanzelf en zijn pasgeboren zoon Leo is net een maandje oud. Grote vraag is ook wat we nog van de gevierde regisseur kunnen verwachten na Once upon a time in… Hollywood. „Een soort van epiloog”, denkt hij zelf.