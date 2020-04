Tijl Beckand: ’Jeroen van Koningsbrugge als beste Judas aller tijden’

In de bijna dertig minuten durende alternatieve Passion worden de hoofdrollen vertolkt door ’Andrézus’ Hazes, ’Petrus’ R. de Vries en Bridget Maasland, waarmee Tijl de spot drijft als ’heilige maagd’ Maria. Pierre Bokma ’speelt’ Pilatus en de gezichtsafbeelding van koning Willem-Alexander is gebruikt voor de rol van Barabbas. Donald Trump verscheen in beeld als de man die Drezus en zijn apostelen het laatste avondmaal voorschotelt. K3 figureerde als Romeinse soldaten die Drezus oppakken.

De drie Lama’s hebben zelf alle stemmen ingesproken en -gezongen. De ’Happy Passion’ was aflevering 21 in de reeks Quarantaine TV, een item dat zij dagelijks op YouTube zetten gedurende de coronacrisis. De muziek werd verzorgd door Sven Figee, bekend van de band Sven Hammond.

Quarantaine TV heeft zich de afgelopen twee weken ontpopt tot een grote hit op YouTube. De meeste afleveringen zijn door bijna 100.000 mensen bekeken.