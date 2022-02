Manuel Broekman: vrijspraak voelt niet als overwinning

„Ik ben opgelucht door deze uitspraak, maar toch zie ik dit niet als overwinning”, schrijft Broekman op het sociale medium. „Daarvoor is de aanleiding te verdrietig. Het feit dat ik ben vrijgesproken van aanranding doet niets af aan het feit dat ik enorm geschrokken ben van hetgeen mij verweten wordt. Het is oprecht nooit mijn bedoeling geweest iemand te kwetsen of respectloos te benaderen.”

Broekman, bekend van onder meer de serie Feuten, werd vrijdag wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van aanranding. Een vrouw had hem daarvoor aangeklaagd na een voorval in 2020 waarbij hij haar onder meer bij de borsten zou hebben gegrepen. Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een schadevergoeding van 2000 euro geëist.

Volgens de rechter is de verklaring van de vrouw onvoldoende bewijs. De enige getuige die is gehoord, de eigenaar van het café, heeft de aanranding naar eigen zeggen niet gezien. De aanklaagster krijgt geen schadevergoeding. Het OM beraadt zich nog of het in hoger beroep zal gaan, daarvoor geldt een termijn van twee weken.