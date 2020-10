Tim Knol wil optreden voor dertig man

„Ik speel solo dus voor mij is het een kleine moeite om naar een theater te rijden, mijn gitaar uit de auto te pakken en te gaan spelen”, zegt Tim tegen het ANP. „Als het mag, mag het. En dan wil ik dat graag blijven doen.”

Rendabel is het niet, erkent hij, maar dat is het al maanden niet. Dat er nu met de nieuwe maatregelen nog minder mogelijk is, vindt hij enorm frustrerend. „In alle theaters is het heel goed geregeld. Het is reteveilig daar. Dan is het nogal zuur dat iedereen zo zijn best doet en dan dit voor zijn kiezen krijgt.”

Donderdag zou Tim samen met de Blue Grass Boogiemen in TivoliVredenburg in Utrecht staan, dat concert is geannuleerd. Shows in onder meer Weert en Stolwijk gaan vooralsnog door, net als die in Hellevoetsluis volgende week. Dan speelt hij twee keer voor dertig mensen. „Ik wil de mensen zoveel mogelijk blijven bedienen”, zegt hij. „Maar het begint nu wel een beetje uitzichtloos te worden omdat niemand weet hoe lang dit gaat duren. Ik hou hoop dat er over een maand weer wat meer mag.”