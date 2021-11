’Drugsbaas’ Frank Lammers: ’Moeilijk dat we succes hebben met een serie over drugs’

In Veronica Superguide vertelt Lammers onder meer over zijn ervaringen met drugs. En in tegenstelling tot zijn alter ego Ferry, kan xtc de Brabantse acteur niet bepaald ∂bekoren. „Veel mensen gebruiken het in het openbaar, maar dan word ik hyperdepieper en naar. De enige keer dat ik het leuk vond, was ik alleen thuis. Toen heb ik Discovery Channel gekeken, naar een programma over haaien. Maar de dag erna ben je zo depressief.”

Dat Nederland wordt gezien als het centrum van de Europese drugsmarkt vindt Lammers dan ook een prestatie om niet bepaald trots op te zijn. „Het is altijd leuk om ergens de beste in te zijn, maar misschien is dit niet zo goed. Drugs zijn kut. Ik vind het ook best moeilijk dat we succes hebben met een serie over drugs, terwijl dat spul veel ellende aanricht. Af en toe probeer ik iets te doen voor de politie en andere hulpverleners, om mijn schuldgevoelens te verzachten.”

Een andere populaire serie waarin drugs en geweld centraal staat is Mocro Maffia. Nadat de Videoland-hit was genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring, die het overigens niet won, ontstond er veel kritiek. De serie over voornamelijk Marokkaanse drugscriminelen zou geweld verheerlijken. Onzin, vindt Lammers. „Dan kijken mensen niet goed. (...) Er wordt helemaal niks verheerlijkt, zo’n leven wens je niemand toe. In Mocro Maffia gaat het er ook keihard aan toe. Er vallen slachtoffers, iedereen bedriegt elkaar. Je kijkt niet naar zo’n serie met het idee: die mensen zijn heel gelukkig.”