Kroning Charles III ’Harry had geheime ontmoeting met Charles voor kroning’

Ⓒ ANP/HH

Prins Harry had vrijdag een geheime ontmoeting met koning Charles, een dag voor de kroning in Londen. Harry, die gebrouilleerd is met zijn broer William, zou in een donkere auto hebben gezeten die vrijdagmiddag naar Buckingham Palace reed, meldt de Duitse krant Bild, die spreekt over exclusief nieuws.