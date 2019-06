’Wij hebben alles aan Pinkpop te danken’

„Je moet beginnen als band en dan hopen dat je op Pinkpop komt te spelen”, zegt Poels tegen het ANP. „Dat het lukte, daar hebben we echt alles aan te danken. Dat was een kantelmoment. Daarvoor waren we hier bekend, in Limburg, een stukje Brabant. Daarna ging het ineens loos: zaten we in de bus naar Friesland, naar Groningen. Dat hebben we te danken aan Pinkpop, ik kan het niet anders zeggen.”

Tren van Enckevort, de accordeonist van de band, is het roerend met Poels eens. Hij omschrijft wat Pinkpop voor hem zo mooi maakt. „Ik denk dat het nog heel veel om de muziek gaat”, zegt hij. „Er zijn andere festivals waar ook veel cabaret is, en dergelijke. Maar hier draait het om bandjes, muziekmaken. Er komen nieuwe muzikanten bij, er vallen oude muzikanten af. Maar het draait echt om de muziek.”

Het optreden van de Limburgse band werd zondagmiddag aangekondigd door acteur en vriend van de band Frank Lammers. Daarbij kroop hij in de huid van Ferry Bouman - zijn personage in de serie Undercover. Lammers dook bovendien het publiek in om te gaan crowdsurfen. Dat verliep niet helemaal vlekkeloos: de acteur belandde eerste op de grond, om daarna toch over het publiek te worden gedragen.