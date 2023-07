Khloé Kardashian vergeeft overspelige ex: ’Maar ik vergeet het niet’

„Ik vergeef Tristan, maar dat betekent niet dat ik vergeet wat hij heeft gedaan”, zegt de 39-jarige Kardashian over haar ex. „Ik vergeef hem voor mezelf, want het is tijd dat ik die rotperiode loslaat. Ik moet het voor mezelf doen. Ik kan niet verder met mijn leven als ik aan deze bullshit blijf vasthouden.”

Ook zegt Kardashian dat ze geen persoonlijke problemen meer met Thompson heeft. „Daar heb ik de energie niet voor.” En op de vraag of er een kans is dat Kardashian ooit nog samenkomt met de professioneel basketballer, antwoordt zij resoluut: „Geen kans.”

Kardashian en Thompson hadden zes jaar af en aan een relatie en hebben samen twee kinderen. Het stel ging uit elkaar, mede doordat Thompson meerdere keren was vreemdgegaan, terwijl Kardashian in verwachting was.