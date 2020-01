Ⓒ ANP

Na jaren van procederen heeft koning Albert II van België toegeven dat hij de biologische vader is van Delphine Boël. Daarmee komt er een einde aan de zeven jaar durende rechtszaak tussen de twee. Een juridische strijd die in 2013 begon en alles te maken had met de longontsteking van Boëls dochtertje Joséphine.