Heino heeft speciale plank voor zijn zonnebrilllen

„Die plank heb ik laten maken omdat ik mijn brillen zo vaak kwijtraakte. Nu weet ik ze altijd te vinden”, vertelt Heino in Bild. Ook de brillen van zijn vrouw Hannelore hebben inmiddels een plekje op de plank. „Ik heb inmiddels meer brillen dan hij”, zegt ze.

Begin deze maand liet Heino weten dat hij nog lang niet met pensioen wil. „Ik zing door totdat ik omval of niemand mij weer wil horen.” De zanger stond eerder deze zomer nog op Zwarte Cross. Fans kunnen Heino nog zeker tot het einde van dit jaar zien optreden, in december staat de zanger onder meer vier dagen lang in het kader van SING und ROCK met Heino 2019 in het Historisches Kurhaus van Bad Münstereifel, in de buurt van Keulen.

Heino werd beroemd met hits als Blau Blüht der Enzian, La Montanara en Die Schwarze Barbara. De geboren Düsseldorfer nam in zijn lange carrière meer dan duizend liedjes op en hij verkocht meer dan 50 miljoen platen.