Simon Cowell wil weer met ’geweldig talent’ Britney Spears werken

Cowell en Spears werkten voor het laatst in 2012 samen in The X Factor USA. In gesprek met E! News blikt hij nu terug op die periode. „We hebben voorafgaand aan X Factor lang met elkaar gebeld. Britney heeft een kant die veel mensen niet kennen. Ik bedoel, ik heb haar twee of drie uur aan de telefoon gehad. Elke keer weer. Ze was superslim en had mooie ideeën over hoe je de carrière van iemand anders kunt lanceren. Dat is van cruciaal belang als je gaat jureren in zo’n programma.”

De producer stelt bovendien een fantastische relatie te hebben gehad met de zangeres, hij zou dan ook maar wat graag opnieuw met haar willen werken. „Britney, als je dit ziet... Als ik weer een show ga maken, kom dan alsjeblieft terug om dat samen met mij te doen. Het zou geweldig zijn. Ik ben dol op haar. Ze is echt interessant en ze is zo getalenteerd.”

Eerder dit jaar onthulde Simon dat hij songwriter Max Martin een Mercedes had aangeboden in ruil voor de rechten op ...Baby One More Time. Hij was ervan overtuigd dat de destijds 16-jarige Britney geen schijn van kans zou maken met het nummer. „Ik belde Max en zei: ’Alsjeblieft, geef me dit nummer.’ Hij had het alleen al aan iemand anders beloofd dus ik bood hem een Mercedes aan, een 500 SL in ruil voor het nummer. Hij bleef volhouden. Toen hij uiteindelijk zei dat ’ie het aan Britney Spears had beloofd, zei ik: ’Max, laat me je wat advies geven. Niemand zal ooit een hit scoren met de naam Britney Spears.’”