Kijkers verbijsterd door mannelijke BN’ers uitgedost als dragqueens

Lange tijd gissen twitteraars naar wie er vermomd als dragqueen ten tonele zijn verschenen in het programma. Ook is er veel lof voor het programma dat Carlo Boszhard presenteert. Zo wordt er volop getwitterd dat het een ’top programma’ is en wordt er veelal gevraagd of het programma niet kan terugkeren. „Wow, wat een geweldig programma was dit! Daar mag gerust een heel seizoen van komen”, aldus een twitteraar. Er is zelfs een petitie gestart in de hoop dit te verwezenlijken.

Misschien wel de meest verbazingwekkende onthulling was die het op het einde, toen Peter R. de Vries de prijs aan winnaar Barry Atsma mocht uitreiken. Vlak nadat de misdaadverslaggever zichzelf ontmaskerde, kon hij op ’respect’ van de twitteraars rekenen. „Peter R. de Vries in drag, mijn avond kan niet meer stuk”, schrijft iemand.

Andere BN’ers die meededen aan het programma waren: Wolter Kroes, Domien Verschuuren, Dominic Seldis, Barry Stevens, Tygo Gernandt en Jim Bakkum.

Een greep uit de vele reacties: