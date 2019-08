Heidi Klum deelt eerste trouwfoto

Het 49-jarige model en de gitarist van de Duitse rockband Tokio Hotel vierden zaterdag hun huwelijk op een luxe jacht in het Italiaanse Capri. De twee zijn echter al sinds februari officieel getrouwd.

Voor Heidi is het haar derde huwelijk. Van 1997 tot en met 2002 was ze samen met stylist Ric Pipino. In 2004 gaf ze het jawoord aan Seal, maar ook die relatie hield geen stand. De twee, die samen drie kinderen hebben, gingen in 2012 uit elkaar.