Taylor Swift past omstreden zin aan in heruitgebracht nummer

Het gaat om de zin „she’s better known for the things that she does on the mattress” (ze staat bekend om de dingen die ze op het matras doet). Het nummer kwam dertien jaar geleden al uit, maar de afgelopen jaren kreeg Swift flink wat kritiek omdat de uitspraak niet meer van deze tijd zou zijn. Op de heruitgave is de zin veranderd naar „he was a moth to the flame, she was holding the matches” (hij was als een mot bij een vlam, zij hield de lucifers vast).

Speak Now is na Fearless en Red het derde album dat de zangers onder de noemer Taylor’s Version opnieuw opneemt en uitbrengt. Swift brengt de albums opnieuw uit omdat haar voormalig manager Scooter Braun de rechten van haar eerste albums drie jaar geleden kocht. Van de nieuwe uitgaven is Swift zelf eigenaar. Op Speak Now (Taylor’s Version) staan ook zes niet eerder uitgebrachte nummers.