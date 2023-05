André Hazes lanceert 9 juni nieuwe single

Het lied is de tweede single van zijn album Op mijn lijf geschreven, dat later dit jaar uitkomt. Als het aan Hazes ligt, komt er elke maand een nummer van het album uit maar dat heeft hij nog niet met zijn platenmaatschappij besproken. „Maar als jullie allemaal ’ja’ zeggen, kunnen we er niet omheen”, schrijft hij.

Hazes kwam vorige maand met de eerste single Deel van mij, zijn eerste nieuwe werk in twee jaar. Over het nummer ontstond ophef omdat mensen het veel vonden lijken op Fire van de Amerikaanse zanger Gavin DeGraw. Hazes vertelde in de talkshow Beau dat dit toeval is en zei ervan te balen. „Het was heel zwaar. We werken met 185 man, en ik zei: waarom hoort niemand dit? Het was heftig.”

De zanger maakte eerder dit jaar na een pauze zijn comeback tijdens de shows van Holland Zingt Hazes. Hij stopte in het najaar van 2021 met optreden vanwege een burn-out. Later vertelde hij dat hij ook kampte met verslavingen. Inmiddels is Hazes afgekickt.