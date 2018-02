Ook broers vanuit Frankrijk op weg naar prins Henrik

De 75-jarige auteur en journalist Étienne de Monpezat is op weg naar zijn broer om aan zijn bed te kunnen zitten nu hij zo ernstig ziek is. Zondagmiddag laat hij aan Ekstra Bladet weten: „Mijn zus heeft mijn broer bezocht. Zijn toestand is zorgelijk en we zijn allemaal bezorgd, dus ik kom hem bezoeken.”

Het is veelzeggend dat de hele familie zich inspant om de zieke prins zoveel mogelijk te bezoeken. Na het bezoek van kroonprins Frederik vanochtend met zijn gezin, kwamen ook de andere familieleden weer langs, op verschillende tijden. Een deel van hen was ook vrijdag al op bezoek en de anderen kwamen allemaal zaterdag ook naar het ziekenhuis. Bovendien laat Étienne weten dat ook zijn broer Jean-Baptiste later nog zal komen vanuit Frankrijk, maar wanneer wil hij niet bekend maken.