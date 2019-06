Bryan Singer treft schikking in misbruikzaak

Cesar Sanchez-Guzman zou in 2003 door Singer zijn misbruikt tijdens een bootfeest in Seattle. Het slachtoffer, dat claimt dat hij tegen zijn wil orale en anale seks met Singer had, was toen 17 jaar oud.

Singer heeft de aantijgingen altijd ontkend. En ook nu blijft hij zeggen dat hij niets heeft misdaan. De regisseur beweert zelfs dat hij nooit op het feestje was en het slachtoffer ook niet kent. Het feit dat hij nu betaalt, is puur omdat de proceskosten anders hoger uitvallen dan de nu getroffen schikking.

Singer is in de afgelopen vijf jaar meerdere keren beschuldigd van misbruik van minderjarige jongens of pogingen daartoe. In januari publiceerde The Atlantic een verhaal waarin nog eens vier mannen stellen dat Singer zich aan hen heeft vergrepen toen ze minderjarig waren.