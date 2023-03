Premium Het beste van De Telegraaf

Zangeres Zonder Naam als grote voorbeeld Zangeres Sophie Straat: ’Veel liedjes worden geboren uit boosheid’

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Het levenslied is waar het voor een groot deel om draait voor de Amsterdamse artiest Sophie Straat (28). Twee jaar geleden won ze een Edison voor haar ep, maar deze week komt haar debuutalbum Smartlap is niet dood uit. Daarop wordt het traditionele levenslied aangevuld met moderne popmuziek. „Ik tik van allerlei genres een beetje aan, maar niks is het echt.”