Carice van Houten genomineerd voor Emmy

De Nederlandse kreeg de nominatie voor haar rol als Melisandre in Game Of Thrones. Die speelde ze overigens als sinds het tweede seizoen van de populaire dramaserie, maar toch dingt ze in de gastrolcategorie mee. Haar concurrenten daar zijn Jessica Lange (American Horror Story: Apocalypse), Cicely Tyson (How To Get Away With Murder), Laverne Cox (Orange Is The New Black), Cherry Jones (The Handmaid’s Tale) en Phylicia Rashad (This Is Us).

De Television Academy onthulde dinsdag de nominaties voor de Primetime Emmy’s, de belangrijkste televisieprijzen van Amerika. Na afloop kondigde de organisatie ook de genomineerden aan voor de Creative Arts Emmy Awards, waar de categorie van Carice onderdeel van is. Die prijzen worden een week voor het grote Emmy-gala op 22 september uitgereikt.