Cardi B pronkt met voorgevel op Grammy-feestje

Offset legde nog eens extra de nadruk op de voorgevel van Cardi. Onder toeziend oog van de fotografen greep hij haar borsten enkele keren vast. De twee konden sowieso niet van elkaar afblijven op de rode loper. Zo werden er ook de nodige kussen uitgedeeld.

Het veelbesproken duo maakt zondag tijdens de uitreiking van de Grammy’s kans om in de prijzen te vallen. De twee zijn met hun gezamenlijke nummer Clout genomineerd in de categorie Best Rap Performance.