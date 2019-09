Eva Koreman smokkelde condoom naar Expeditie Robinson

De extreme temperaturen en het gebrek aan eten en hygiëne zijn nou niet bepaald lust opwekkend. Toch besloot Koreman een condoom mee te nemen. Ze was hem echter niet van plan te gebruiken voor een spannend avontuurtje op het eiland.

„Dit is dus heel gênant, ik had een condoom verstopt en vitaminepillen”, vertelt ze in een video van 3FM aan Frenk van der Lenden waarin ze opbiecht dat zij degene was die de meeste spullen moest weggooien bij aankomt op het Robinson-eiland.

Op de vraag waarom ze het condoom mee had genomen, reageert ze verrassend. „Nouja, omdat ik niet wist hoe het zou gaan. Misschien moest ik het in mijn vagina stoppen.” Zo ver kwam het echter niet. Ze werd al opgehaald voordat ze de pillen goed en wel kon opbergen en dus besloot ze ze snel in haar bikinitop te stoppen.