René van Kooten vervangt hoofdrolspeler Milan van Waardenburg in Les Misérables

„René speelt deze rol gedurende de tournee gemiddeld een keer per week, regelmatig op zondagmiddagen. Nu Milan kampt met een onschuldige, maar wat hardnekkige keelontsteking zijn we blij dat René meteen inzetbaar is de komende voorstellingen”, laat creatief producent Hans Cornelissen weten.

Het is voor René van Kooten niet de eerste keer dat hij de rol van Jean Valjean speelt. In 2008 werd hij voor zijn vertolking zelfs onderscheiden met een Musical Award voor Beste Mannelijke Hoofdrol. Dat hij door producent De Graaf en Cornelissen Entertainment opnieuw is gevraagd om in de huid van Jean Valjean te kruipen, vindt René een eer: „Ik ben de alternate van Milan. Dat betekent dat ik, gedurende het seizoen, met enige regelmaat als Jean-Valjean te zien zal zijn. Het is natuurlijk enorm sneu voor Milan dat hij deze eerste try-outs aan zich voorbij moet laten gaan.”