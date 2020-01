Veronica Inside maakt kans op Gouden RadioRing

3FM-dj Rob Janssen, die het gala weer presenteert, overviel Genee met een telefoontje, waarbij hij zich aanvankelijk voordeed als radioluisteraar. In de loop van het gesprek onthulde hij zijn identiteit om bekend te kunnen maken dat Veronica Inside tot de laatste vijf kanshebbers behoort.

„Dat gaan we vanavond even vieren met zijn allen”, reageerde Wilfred. Hij presenteert Veronica Inside nu ruim een jaar op Radio Veronica, samen met zijn sidekicks Rick Romijn, Niels van Baarlen en nieuwslezeres Celine Huijsmans. Momenteel vervangt cabaretier Martijn Koning tijdelijk Rick Romijn, die herstelt van een oogoperatie.

Somertijd

Het is de tweede keer dat Wilfred Genee meedingt naar de publieksprijs, vorig jaar maakte hij kans met The Friday Move dat hij voor BNR presenteert. Toen won Evers Staat Op.

Het radioprogramma Somertijd van Radio 10 is voor het derde jaar op rij genomineerd. „Dat vind ik best bijzonder hoor. We hebben de allerleukste luisteraars van de hele wereld”, reageerde Rob van Someren op de nominatie. „En dat in het jaar dat Somertijd vijf jaar te horen is op Radio 10, een jubileumjaar. Dank voor het stemmen allemaal.”

De uitreiking van de publieksprijs is op donderdag 30 januari in theater Gooiland in Hilversum.