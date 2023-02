Straatverbod voor 'stalker' van Keanu Reeves die beweert dat hij familie is

Volgens Reeves dook de man tussen november en januari zes keer op bij zijn huis en wist hij ook door het hek te komen. Hij wilde in de buurt van de acteur komen omdat hij zou geloven dat ze familie van elkaar zijn. Zo werd naar verluidt in een rugzak die hij bij zich had een DNA-testkit aangetroffen.

De 'stalker' moet de komende tijd uit de buurt van Reeves en diens partner blijven.