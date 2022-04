Droom komt uit voor Barrie Stevens

„Het is een mengeling van alles eigenlijk, zoals een mensenleven dat ook is”, vertelt Barry Stevens aan het ANP over de show die hij omschrijft als een ’bijzondere duik in het leven van een Engelsman die het al die tijd toch volgehouden heeft’.

Stevens verhuisde op 18-jarige leeftijd naar Nederland omdat hij een aanbod had gekregen als danser. Toch had zijn verhuizing niet alleen te maken met zijn ambities. „Eind jaren vijftig werd homoseksualiteit enorm bekritiseerd in Engeland. Het was streng verboden je gevoelens te delen met een andere man. Daarom wilde ik mijn ouders eerst ook niet confronteren met wat ik voelde.” Die coming-out komt voor in het stuk, vertelt hij. „Net als mijn eigen overwinning van prostaatkanker, het verlies van mijn ouders en mijn man.”

Droombeeld

Stevens wil dan ook vooral inspireren. „Er gebeuren zoveel bijzondere dingen in het leven. Ik wil mensen laten zien dat je toch zelf je feestje moet bouwen. Niemand doet het voor je, je moet wel je schouders eronder zetten. Ik denk dat dat altijd mijn droombeeld is geweest.”

Met de solovoorstelling komt voor Barry een droom uit. Toch was het allesbehalve makkelijk de show te maken. Zo ontdekte hij, nadat hij het script eerst in het Engels had geschreven om het daarna door de regisseur te laten vertalen, dat zijn Nederlands nog altijd zo goed is als hij had gedacht. „Ik werd ineens geconfronteerd met mijn eigen gebrekkige Nederlands. Hij gebruikte soms zinnen waarvan ik dacht: wat is dit nu?” Voor de dans- en zangscènes moet hij bovendien fysiek in orde zijn. „God, ik word 78 dit jaar, dus je krijgt een nu-of-nooit-gevoel. Ik móést dit doen.”

Toch is Barry nog zeker niet van plan te stoppen. „Ik ben wel 77, maar als ik het op een goede manier kan, en ik wil het nog, dan blijf ik het doen.” Naast zijn solovoorstelling werkt hij dan ook nog aan ’zijn meest gewaagde productie’ die tijdens de Gay Pride zal worden opgevoerd. „Je moet jezelf blijven vernieuwen. Anders hou je het niet vol.”