Ab Osterhaus toch niet in Ranking The Stars

„We hebben daar wel even over gesproken”, zegt Osterhaus. Maar volgens hem zijn er verder geen afspraken over gemaakt. De viroloog dacht dat het om een interviewprogramma ging. „Dit is een vermaakprogramma.”

Osterhaus kende Ranking The Stars duidelijk niet. Hij dacht dat hij uitgebreid kon vertellen over het coronavirus. „Nu ik zie wat voor een programma het is, denk ik dat het niet verstandig is om daaraan mee te doen”, zegt de viroloog.