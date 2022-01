Haalt zangeres Nana Mouskouri haar twintigjarig huwelijksfeest?

Gossip

Ex-man Britney Spears derde keer in twaalf maanden gearresteerd

De ex-man van Britney Spears, Jason Alexander, is voor de derde keer in twaalf maanden gearresteerd. Ditmaal is hij opgepakt wegens stalking, heeft een medewerker van de politie in het Amerikaanse stadje Franklin in Tennessee, waar Alexander is opgepakt, bevestigt aan entertainmentwebsite Page Six.