Kerstcadeautje ontroerde Emilia Clarke

Het gesprek kwam op gang nadat dj Zoe Ball de Game of Thrones-actrice vroeg wat zij van de set naar huis heeft meegenomen als aandenken aan de populaire HBO-serie. „Ik was zo’n frustrerend goed meisje, ik had niks, helemaal niks”, aldus een balende Clarke, die in de serie de rol van drakenkoningin Daenerys Targaryen speelde. „Ik volgde netjes de regels.”

Iemand die dat niet deed was haar broer Ben, die als cameraman bij Game of Thrones betrokken was. „Afgelopen kerst gaf hij me het beste kerstcadeau ooit. Tijdens een van de gevechtsscènes had hij, volgens mij via-via-via, een van Targaryen-vlaggen te pakken gekregen. Dus ik opende mijn cadeautje en barstte gelijk in huilen uit. Ik dacht meteen: ’die krijgt een mooi plekje’.”