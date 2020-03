Studiefraude-rechtszaak Lori Loughlin gaat gewoon door

Veel rechtszaken zijn vanwege het coronavirus met 60 dagen uitgesteld, maar daar wilde de rechter in dit geval niets van weten. „Er moet een hele goede reden zijn waarom deze zaak uitgesteld zou moeten worden. En die is er nu niet. Het is in het belang van de verdachten om het door te zetten, maar ook voor het rechtssysteem en het publieke belang.”

Loughlin en Giannulli worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan fraude en geld witwasserij. Ze betaalden een half miljoen dollar aan een tussenpersoon om zo hun twee dochters op de Universiteit van Zuid-Californië te krijgen. De meiden werden ingeschreven als leden van het roeiteam, terwijl ze die sport nooit beoefend hadden.

De actrice en haar man zeggen onschuldig te zijn, omdat ze dachten dat hun geld ten goede kwam aan de universiteit als schenking. Indien ze schuldig bevonden worden kunnen ze een celstraf van 45 jaar krijgen.