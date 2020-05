Buddy Vedder organiseert benefiet voor Rode Kruis

Onder anderen Shirma Rouse, Jan Kanis en Erica Greenfield doen mee aan het concert. De artiesten brengen een eerbetoon aan hun muzikale helden van vroeger, onder wie David Bowie, Prince, George Michael en Earth, Wind & Fire. De opbrengst is voor de helden van nu, oftewel alle vrijwilligers, de hulpverleners in de zorg, juffen en meesters en met hen vele anderen die zich nu inzetten voor een ander.

Hits als Under Pressure, September, Freedom, Let’s Dance, Hotel California, Club Tropicana, Let’s Groove, Boogie Wonderland, Purple Rain en Hallelujah worden opgevoerd. „Met dit benefietconcert hoop ik het Rode Kruis een steuntje in de rug te geven en daarbij de kijkers van de stream even te laten vergeten welke zorgen deze tijd met zich meebrengt”, aldus Buddy.

Kaarten voor het concert, dat om 20.30 uur van start gaat, zijn te koop op de website van Legends4legends. De kaartverkoop is donderdagochtend van start gegaan.