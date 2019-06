Gwyneth Paltrow breekt hart van Tom Holland

Paltrow zat onlangs in Jon Favreau’s The Chef Show en kreeg een scène te zien uit de Spider-Manfilm uit 2017, waarin ze samen met Holland te zien is. Maar de 46-jarige actrice wist er niets meer van.

„Ik bedoel, ik heb een keer met Gwyneth gewerkt, en dat herinnert ze zich niet meer”, grapte Holland, die Spider-Man voor het eerst speelde in 2016 in de Marvel-film Captain America: Civil War. „Het breekt nog altijd mijn hart.”

Het was overigens niet de eerste keer dan Paltrow de naam van Holland niet weet. Het gebeurde ook al eens tijdens de opnames van Avengers: Endgame. „Zij had haar blauwe pak aan en ik droeg mijn Spider-Manpak. Ze kwam naar me toe om een foto met mij en Robert Downey Jr. te maken”, memoreert Tom. „En toen ze het postte stond erbij: ’Robert Downey Jr., ik en die jongen’. Ik was slechts ’die jongen’. Het was schattig. Echt schattig.”