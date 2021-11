Kim Kardashian en Pete Davidson weer samen gezien

Dinsdagavond werden de twee gespot bij restaurant Campania op Staten Island, waar ze volgens TMZ door de achterdeur werden binnengelaten en in een privévertrek aten. Woensdagavond brachten ze weer met elkaar door, deze keer in privéclub Zero Bond in Manhattan. Hierbij zouden wel meer vrienden aanwezig zijn geweest. Het afgelopen weekend gingen Kim en Pete met haar zus Kourtney en verloofde Travis Barker mee naar pretpark Knott's Berry Farm, waar ze hand in hand gekiekt werden in de achtbaan.

Pete had eerder dit jaar iets met Bridgerton-actrice Phoebe Dynevor, maar de twee gingen in augustus uit elkaar. Daarvoor had hij relaties met actrices Margaret Qualley en Kate Beckinsale en was hij kort verloofd met zangeres Ariana Grande. Kim ligt in scheiding met Kanye West. Ze waren zeven jaar getrouwd en hebben vier kinderen samen.