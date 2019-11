Spannende snelwegthriller

Voor vader Hans (Jeroen Spitzenberger), moeder Diana (Anniek Pheifer) en hun twee dochters staat er in Bumperkleef een bezoekje aan zijn ouders op het programma. Natuurlijk gaan ze te laat van huis en om de verloren tijd goed te maken, drukt pa het gaspedaal net iets dieper in. Tot hij in zijn ongeduld vast komt te zitten achter een wit bestelbusje dat zich op de linkerbaan keurig aan de maximumsnelheid houdt. Met achter het stuur Ed (een doodenge Willem de Wolf). Hij is een ongediertebestrijder die niet met zich laat spotten.

Gifspuit

Ongedierte, daartoe behoren in Eds optiek ook mensen die zich als een verkeershufter gedragen. Als hij van Hans excuses eist en die niet krijgt, zet hij de achtervolging in en laat zich niet meer afschudden. De beroepsverdelger gebruik zelfs zijn gifspuit om het gezin te terroriseren. Waardoor elk wit bestelbusje in deze film verandert in een mogelijke dreiging. Niet alleen in de ogen van zijn doelwit, maar ook in die van de kijker.

Elk wit bestelbusje is een potentiële bedreiging.

Lodewijk Crijns (Met grote blijdschap, Alleen maar nette mensen) steekt genrekoning Dick Maas naar de kroon in deze beklemmende snelwegthriller. Hij doet dat door voort te borduren op herkenbare gezinssituaties en verkeersergernissen, die hij steeds verder uitvergroot. Met puik gefilmde actiescènes voert hij de spanning intussen gestaag op. Hoewel de afwikkeling misschien wat al te grotesk is, laat de cineast ons tot dan toe ouderwets nagelbijten.

✭✭✭✭