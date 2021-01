Caro Emerald geeft gratis online concert

Met haar show voegt Emerald zich in het nog altijd groeiende rijtje artiesten dat een creatieve manier zoekt om in coronatijd toch op te treden voor publiek. Verschillende bands gaven het afgelopen jaar succesvolle streamingconcerten. December was wat dat betreft een topmaand, met goed bekeken livestreams van onder meer Liam Gallagher, Gorillaz en Dua Lipa en afgelopen maand werd die reeks voortgezet, met als hoogtepunten de online versie van Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen en het live concert van de Turks-Nederlandse Karsu in De Doelen in Rotterdam.

Vorig jaar juni bracht Emerald een nieuwe single uit, Wake up Romeo, het eerste nummer in drie jaar. In 2017 verscheen haar laatste werk, de ep Emerald Island en een ep in samenwerking met het Metropole Orkest.

Akoestische set

Caro Emerald speelt in haar vertrouwde studio - die in april de deuren sluit - een akoestische set met vaste bassist Jeroen Vierdag, gitarist Wieger Hoogendorp (Goldband, Sophie Straat), toetsenist Pyke Pasman (Jungle by Night, The Mysterons) en percussionist Gino Groeneveld (Altin Gün, Jungle by Night).

Andere livestreamconcerten dit weekeinde zijn: The Cinematic Orchestra (29 januari) en Blackpink (31 januari, te volgen via songkick.com.