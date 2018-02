Gordon heeft een nieuwe vriend!

Zijn nieuwe verovering heet Kevin Bulgac. „De man waar ik dus al een tijdje heel gelukkig mee ben! Kevin Bulgac, je bent echt mijn kanjer”, schrijft Gordon bij een foto waarop ze samen te zien zijn.

Uit de hastags is af te leiden dat Kevin arts in opleiding is en dat hij in het Ter Gooi Ziekenhuis werkt. Hoe de twee elkaar kennen en hoe lang ze al samen zijn, is niet bekend.

Vorig jaar probeerde Gordon nog via een televisieprogramma de ware te vinden. Uiteindelijk bleven er twee mannen over, Rogier en Manuel, maar hij trouwde met geen van beide. Wie weet geeft de presentator dan binnenkort toch nog zijn jawoord...